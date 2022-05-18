12 попытка поджога с начала вторжения в Украину. В Московской области в военкомат бросили коктейли Молотова 18 мая, 11:15 Цей матеріал також доступний українською В Московской области подожгли военкомат (Фото:Baza)

В городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военкомата бросили два коктейля Молотова.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщают Baza и Осторожно новости.

В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе — архив комиссариата.

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На месте происшествия работают пожарные, полиция и сотрудники Следственного комитета РФ.



Сообщается, что сейчас поджигателя ищет полиция.



С начала вторжения России в Украину это уже 12 попытка поджога военкомата в разных регионах РФ, отмечает Baza.



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