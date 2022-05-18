12 попытка поджога с начала вторжения в Украину. В Московской области в военкомат бросили коктейли Молотова
В Московской области подожгли военкомат (Фото:Baza)
В городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военкомата бросили два коктейля Молотова.
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Об этом сообщают Baza и Осторожно новости.
В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе — архив комиссариата.
На месте происшествия работают пожарные, полиция и сотрудники Следственного комитета РФ.
Сообщается, что сейчас поджигателя ищет полиция.
С начала вторжения России в Украину это уже 12 попытка поджога военкомата в разных регионах РФ, отмечает Baza.
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