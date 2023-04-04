В Северодонецке дома начали рушиться целыми подъездами — глава военной администрации 4 апреля, 13:41 Весной в Северодонецке начали рушиться дома (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Весной во временно оккупированном Северодонецке Луганской области стали еще более заметны разрушения. Это связано с тем, что так называемые «власти» не могут решать коммунальные проблемы и ремонтировать дома.



Об этом заявил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, сообщает Суспільне.

По его словам, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру захваченного города, но безуспешно.

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Стрюк рассказал, что сейчас российские захватчики используют Северодонецк в качестве логистического города.

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«Наши жители выживают, выживают особенно с учетом тех погодных условий, которые были на прошлой неделе», — отметил он.

Стрюк добавил, что город живет без отопления, света и газа. Весной последствия российской агрессии для Северодонецка стали еще более заметными, поскольку долгое время поврежденными домами не занимались коммунальные службы.

«Снег, вода, температурные разницы — и те дома, особенно панельные, которые получили повреждения, крыши, фундаменты, — просто разрушаются», — сказал глава городской военной администрации.



Сейчас в Северодонецке остается около 10 тысяч жителей. Кроме того, там еще около 15 тысяч российских военных и представителей оккупационных власти.

До начала полномасштабного вторжения в городе были зарегистрированы 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч переселенцев.

Ранее глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщал, что в городе царит антисанитария, вблизи линии фронта нет связи и интернета.