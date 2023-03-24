Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке
Последствия российских обстрелов Северодонецка (Фото:Denyshchenko/Twitter)
Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.
Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте Офиса президента.
Помимо этого, военные администрации также появятся в городах Горское и Попасная.
«В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий», — говорится в указе.
Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
На данный момент эти города временно оккупированы россиянами.