Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке

24 марта, 20:37
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Северодонецка (Фото:Denyshchenko/Twitter)

Последствия российских обстрелов Северодонецка (Фото:Denyshchenko/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте Офиса президента.

Помимо этого, военные администрации также появятся в городах Горское и Попасная.

Видео дня

«В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий», — говорится в указе.

Читайте также:
Срезали двери и заменили новыми. В оккупированном Северодонецке оккупанты незаконно присваивают имущество и выгоняют жителей

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

На данный момент эти города временно оккупированы россиянами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X