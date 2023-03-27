«Просто начали падать». В Северодонецке рушатся дома, которые обстреливали оккупанты во время штурма 27 марта, 12:04 В Северодонецке рушатся жилые дома (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В оккупированном Северодонецке Луганской области начали разрушаться жилые дома. Их обстреливали российские войска во время штурма города.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Как следствие тех обстрелов, которые были во время захвата города, начали разрушаться дома. Они просто начали падать", — отметил он.

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Стрюк рассказал, что в городе растет антисанитария, есть перебои с электричеством и водой.

Войска РФ захватили Северодонецк в конце июня 2022 года, в результате действий российских оккупантов город разрушен на 90%. Зиму город провел без отопления и почти без электричества.

