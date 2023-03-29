Крыс больше, чем людей. В Северодонецке царит антисанитария, вблизи линии фронта нет связи и интернета — РГА 29 марта, 10:28 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Северодонецке царит антисанитария, заявил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко в среду, 29 марта

Об этом говорится в сообщении Луганской РГА в Facebook.

«В городе царит антисанитария — крыс там, пожалуй, уже больше, чем местных жителей», — сказал он.

По его словам, менее половины находящихся в оккупации северодончан имеют доступ к коммунальным услугам.

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Власенко добавил, что в населенных пунктах вблизи линии фронта нет телефонной связи и интернета.

Глава РГА заявил, что активные боевые действия происходят вблизи Кременной и особенно Белогоровки. Там россияне активно используют артиллерию и авиацию. Успехов у врага нет.

Начальник Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявлял, что в оккупированном Северодонецке начали разрушаться жилые дома. Их обстреливали российские войска во время штурма города.