В Севастополе был замечен ракетный комплекс Бал

17 июня, 20:58
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Ракетный комплекс Бал (Фото:Крымский ветер/Telegram)

Ракетный комплекс Бал (Фото:Крымский ветер/Telegram)

Во временно оккупированном Крыму был замечен береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Бал.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

«На подъезде к Севастополю сегодня замечена пусковая установка комплекса «Бал», — говорится в сообщении.

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Ранее Генеральный ВСУ штаб предупреждал об угрозе применения оккупантами ракет Х35/Х35У против семи регионов Украины. Россияне перетащили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал.

Видео дня

Бал — российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Его приняли на вооружение в 2008 году. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья. Дальность поражения — 120 км с ракетой Х-35, с Х-35У — от 260 до 500 км. Интервал пуска ракет в залпе — чуть более 3 секунд.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Севастополь Бал Война России против Украины

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