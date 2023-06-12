Россияне переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы для обстрелов севера Украины — ЦНС

12 июня, 16:47
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Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов (Фото:пресс-служба ЦНС)

Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов (Фото:пресс-служба ЦНС)

Российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал, чтобы обстреливать украинские города на севере страны.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье.

«Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов», — пишут в ЦНС.

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По данным подполья, в Брянскую область России передислоцирован дивизион ракетного комплекса Бал, который находится в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ с местом дислокации в населенном пункте Уташ, Краснодарского края.

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«Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет Бал сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК Бастион, использующий сверхзвуковую ракету Оникс», — добавили в ЦНС.

Также, по их данным, на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации в 2021 году увеличили дальность с 260 до 500 км.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Войска РФ Ракетные удары Брянская область

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