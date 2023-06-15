Генштаб: Россия перебросила под Брянск комплексы Бал с ракетами Х-35. Есть угроза для семи областей 15 июня, 14:58 Береговой ракетный комплекс Бал (Фото:Минобороны РФ)

Генеральный ВСУ штаб предупреждает об угрозе применения оккупантами ракет Х35/Х35У против семи регионов Украины. Россияне перетащили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал.

Такие данные озвучил представитель Генштаба бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 15 июня.

По его словам, дивизион комплексов 11-й отдельной береговой ракетной артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота РФ переместили в приграничные районы Брянской области.

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«Дальность стрельбы [ракет Х-35] позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей», — сказал он.

Бал — российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Его приняли на вооружение в 2008 году. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья. Дальность поражения — 120 км с ракетой Х-35, с Х-35У — от 260 до 500 км. Интервал пуска ракет в залпе — чуть более 3 секунд.

Инфографика: NV