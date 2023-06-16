Им били по жилым районам Очакова. Специалист — об опасности ракетного комплекса Бал, который враг передвинул ближе к столице 16 июня, 19:21 NV Премиум По словам Олега Каткова, противокорабельная ракета Х-35У берегового комплекса Бал (на фото) имеет меньший размер, чем другие российские крылатые ракеты, и способна лететь над сушей по заданному маршруту (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, рассказывает, чем именно опасен береговой ракетный комплекс Бал, который россияне перебросили в Брянскую область, какую на самом деле дальность имеют противокорабельные ракеты и под силу ли украинским ПВО их уничтожать.

15 июня Алексей Громов, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, сообщил, что армия РФ передислоцировала в Брянскую область дивизион береговых мобильных ракетных комплексов Бал, из которых враг, скорее всего, планирует обстреливать территорию Украины. «В связи с этим возрастает угроза ударов ракетами Х-35/Х-35У, дальность стрельбы которых позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской Сумской и Харьковской областей», — заявил бригадный генерал Громов.

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О том, что это за оружие, действительно ли ракеты могут достать до Киева и какое еще дальнобойное ракетное вооружение есть в арсенале у россиян, NV расспросил Олега Каткова, главного редактора военного портала Defense Express.

— Что вообще известно о береговом ракетном комплексе (БРК) Бал? В чем его главная опасность?