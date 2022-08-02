Признаков подготовки к наступлению со стороны Беларуси не наблюдается — Госпогранслужба 2 августа, 17:03 Белорусский диктатор Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

На границе не наблюдается изменений в обстановке и характере действий вооруженных сил Беларуси. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Об этом заявил на брифинге в Укринформе спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

«Численный состав не меняется. Подразделения меняются на ротационной основе. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено», — отметил представитель.

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В приграничных районах белорусские подразделения проводят мероприятия по инженерному обустройству, также фиксируется активное применение средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за их территорией.

Демченко добавил, что как граница с Россией, так и граница с Беларусью и приднестровский сегмент на границе с Молдовой всеми силами обороны Украины усилены. Для защиты границы и недопущения эскалации ситуации принимаются все возможные меры.

По словам Демченко, на границе с РФ в пределах Черниговской и Сумской областей формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент также не фиксируется.

Однако, по его словам, Россия не прекращает вооруженные провокации. С территории страны-агрессора обстреливаются территории этих двух областей. Огонь ведется каждый день. Для обстрелов враг применяет артиллерию, авиацию и стрелковое оружие.

Такие действия несут угрозу не только защитникам, но и жизни мирного населения, ведь уничтожаются дома и гражданская инфраструктура.

В последнее время большинство обстрелов приходится на Сумскую область.

Всего за последнюю неделю пограничниками зафиксировано более 60 обстрелов этих территорий, почти все с применением артиллерии и минометов.

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.



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