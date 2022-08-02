Признаков подготовки к наступлению со стороны Беларуси не наблюдается — Госпогранслужба

2 августа, 17:03
Белорусский диктатор Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

На границе не наблюдается изменений в обстановке и характере действий вооруженных сил Беларуси. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Об этом заявил на брифинге в Укринформе спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

«Численный состав не меняется. Подразделения меняются на ротационной основе. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено», — отметил представитель.

Видео дня

В приграничных районах белорусские подразделения проводят мероприятия по инженерному обустройству, также фиксируется активное применение средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за их территорией.

Читайте также:
Режим Лукашенко стал «почти полностью» зависим от России — британская разведка

Демченко добавил, что как граница с Россией, так и граница с Беларусью и приднестровский сегмент на границе с Молдовой всеми силами обороны Украины усилены. Для защиты границы и недопущения эскалации ситуации принимаются все возможные меры.

По словам Демченко, на границе с РФ в пределах Черниговской и Сумской областей формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент также не фиксируется.

Однако, по его словам, Россия не прекращает вооруженные провокации. С территории страны-агрессора обстреливаются территории этих двух областей. Огонь ведется каждый день. Для обстрелов враг применяет артиллерию, авиацию и стрелковое оружие.

Такие действия несут угрозу не только защитникам, но и жизни мирного населения, ведь уничтожаются дома и гражданская инфраструктура.

В последнее время большинство обстрелов приходится на Сумскую область.

Всего за последнюю неделю пограничниками зафиксировано более 60 обстрелов этих территорий, почти все с применением артиллерии и минометов.

https://www.youtube.com/watch?v=0hSbgjcfcQg

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Беларусь Военная агрессия Госпогранслужба Украины Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Потенциальных олигархов власть планирует уговаривать избавляться от монополий и продавать медиаактивы, говорят источники НВ (Фото:Коллаж НВ)
Зеленский и орден олигархов /
Как глава государства пытается поставить на место супер-богатых и почему у него это не получается
2 августа, 14:20
Политика
Тимоти Снайдер
Американский историк
Путин теряет контроль. Что происходит в окружении президента России

Путин умел держать нас всех в тумане. Но теперь он сам кажется потерянным в тумане войны

2 августа, 12:50
Мнения
Украина наконец-то начала морской экспорт зерна (Фото:Олександр Кубраков / Facebook)
Сюжет
Зерновая победа /
Что даст Украине возобновление экспорта продовольствия по морю — разбор
2 августа, 08:45
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X