В российском СИЗО умер украинский политзаключенный Джемиль Гафаров 10 февраля, 16:31 Джемиль Гафаров (Фото:Крым. Реалии)

В российском СИЗО умер крымскотатарский активист Джемиль Гафаров, ранее осуждённый судом РФ по обвинению в причастности к деятельности «террористической организации».

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его информации, Гафаров умер в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область) в возрасте 60 лет.

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У него была диагностирована почечная недостаточность. В ноябре прошлого года он перенес сердечный приступ. По словам Гафарова, администрация СИЗО отказывала ему в медицинской помощи. Адвокаты говорили, что содержание в СИЗО опасно для жизни Гафарова.

«Он говорит, что ему очень плохо, два раза в день бывают приступы… Говорит, что пытаются дать какие-то лекарства, но чтобы их пить — нужна консультация врача по поводу почек, у него почечная недостаточность, а то, что дают от сердца — может отразиться на почках. Он даже не встает, когда говорит», — сказал адвокат.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ не комментировала информацию адвокатов и родных Гафарова.

11 января в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в России вынесли приговор фигурантам дела крымских мусульман Сервету Газиеву, Джемилю Гафарову, Алиму Каримову, Сейрану Муртазе и Эрфану Османову. Они получили 65 лет тюрьмы на пятерых.

27 марта 2019 года российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

По словам активистов, на то время это был самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.

После обысков были задержаны 20 крымских татар. Их доставили в управление ФСБ в Симферополе по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир.

Утром 28 марта того же года были задержаны трое активистов общественного объединения Крымская солидарность в российском Ростове-на-Дону.

«Суд» арестовал всех 23 задержанных крымских татар.

В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский «Халифат», но отвергают террористические методы достижения этого.