Дело Хизб ут-Тахрир. В России вынесли «приговоры» крымским мусульманам, они получили 65 лет на пятерых 11 января, 14:39 Фигуранты дела Хизб ут-Тахрир (Фото:Крымская солидарность / Facebook)

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в России вынесли приговор фигурантам дела крымских мусульман Сервету Газиеву, Джемилю Гафарову, Алиму Каримову, Сейрану Муртазе и Эрфану Османову.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Судья Валерий Опанасенко признал всех обвиняемых виновными и присудил 13 лет в колонии строгого режима каждому. Также на всех распространяется ограничение свободы передвижения после освобождение сроком на один год, для Сервета Газиева и Алима Каримова — один год и шесть месяцев.

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После оглашения приговора Алим Каримов заявил, что «после таких приговоров ваша страна превращается в Северную Корею», в связи с чем суд удалил его из зала заседания.

Аналитик правозащитной организации Крым SOS Евгений Ярошенко отметил, что самые пожилые участники процесса — Джемиль Гафаров и Сервет Газиев подвергались бесчеловечному обращению при содержании в российском СИЗО.

«Состояние здоровья Джемиля Гафарова и Сервета Газиева существенно ухудшилось из-за ужасающих условий содержания. Отсутствие должной медицинской помощи можно расценивать как бесчеловечное обращение со стороны оккупантов», — отметил Ярошенко.

27 марта 2019 года российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

По словам активистов, на то время это был самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.

После обысков были задержаны 20 крымских татар. Их доставили в управление ФСБ в Симферополе по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир.

Утром 28 марта того же года были задержаны трое активистов общественного объединения Крымская солидарность в российском Ростове-на-Дону.

«Суд» арестовал всех 23 задержанных крымских татар.

В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский «Халифат», но отвергают террористические методы достижения этого.

