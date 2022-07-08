До 19 лет колонии. В России осудили трех крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир», МИД Украины выразил протест

8 июля, 19:04
Олег Федоров и Эрнест Ибрагимов (Фото:Крымская солидарность / Facebook)

Олег Федоров и Эрнест Ибрагимов (Фото:Крымская солидарность / Facebook)

Российский суд в Ростове-на-Дону в пятницу, 8 июля, вынес приговоры троим крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир».

Как сообщает Крымская солидарность, повара Эрнеста Ибрагимова и предпринимателя Олега Федорова приговорили к 13 годам лишения свободы, а строителя Исмета Ибрагимова — к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

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Общественное движение обращает внимание, что в деле Федорова и Ибрагимова на аудиозаписях, которые следствие называет «доказательствами», нет голоса Федорова, а защита и сам крымчанин говорили, что его перепутали с другим человеком. В ФСБ утверждают, что тот принимал участие в неких «конспиративных собраниях Хизб ут-Тахрир», которые на самом деле были записанной силовиками беседой в публичной мечети.

Издание Ґрати пишет, что защита крымских татар будет обжаловать приговор.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест и подчеркнуло, что приговоры являются незаконными и в очередной раз подтверждают, что агрессивная политика России направлена на уничтожение крымских татар и их идентичности.

Как сообщили в МИД, Исмет Ибрагимов был задержан в июле 2020 года, а Олег Федоров и Эрнест Ибрагимов — в феврале 2021 года российскими силовиками в оккупированном Крыму после массовых обысков у крымских татар. После этого задержанных незаконно вывезли на территорию России и безосновательно обвинили, среди прочего, в «участии в деятельности террористической организации» «Хизб ут-Тахрир».

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В МИД напомнили, что за годы оккупации Крыма более 90 человек были арестованы по обвинениям в причастности к Хизб ут-Тахрир, большинство из них — крымские татары.

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«Россия должна отменить решение суда и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить любые политические преследования и репрессии против представителей крымскотатарского народа, в том числе путем использования российского антитеррористического законодательства для их преследования», — заявили в МИД.

Ведомство призвало международное сообщество осудить судебное преследование Россией украинцев на временно оккупированных территориях, усилить санкционное давление на страну-агрессора и требовать от нее прекратить нарушение международного гуманитарного права на оккупированных территориях.

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В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский «Халифат», но отвергают террористические методы достижения этого.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Крым Крымские татары МИД Украины Политзаключенные Приговор Оккупация Крыма Хизб-ут-Тахрир

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