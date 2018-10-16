16 октября 2018, вторник

В результате ДТП в Бахмуте погиб велосипедист

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ДТП произошло на улице Независимости

ДТП произошло на улице Независимости

Пресс-служба полиции Донецкой области сообщает о ДТП, которое произошло на улице Независимости в городе Бахмут.

В результате ДТП погиб 66-летний велосипедист.

Сообщается, что водитель автомобиля Nissan двигался по улице Независимости и сбил велосипедиста, который выехал из переулка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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