В Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП, 15 пострадавших

Немецкий автобус, перевозивший преимущественно подростков-туристов в Италию, попал в ДТП возле швейцарского города Лугано. В результате аварии 15 человек получили травмы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Reuters.

Автобус c более чем 40 пассажирами около 8 утра врезался в металлический столб на обочине трассы. Причины аварии пока не известны.

В автобусе находились молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, трое сопровождающих и водитель. Группа ехала из Кельна в Ассизи.

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