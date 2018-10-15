В США в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек

В американском штате Калифорния в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек, сообщает FOX news.
Согласно сообщению, автобус врезался в несколько автомобилей и пробив разделительное заграждение, выехал на встречную полосу шоссе.
В результате происшествия в больницу доставили 25 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили помощь медиков на месте.
@ABC7 #BREAKING: 13 hurt after multi-vehicle crash on both sides of 405 Freeway in North Hills #abc7eyewitness pic.twitter.com/0lze6VRnv4— Chris Cristi (@abc7chriscristi) 14 октября 2018 г.
Причина аварии устанавливается.
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