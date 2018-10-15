15 октября 2018, понедельник

В США в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек

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Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Фото: Christian FindMe via Twitter

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В американском штате Калифорния в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек, сообщает FOX news.

Согласно сообщению, автобус врезался в несколько автомобилей и пробив разделительное заграждение, выехал на встречную полосу шоссе.

В результате происшествия в больницу доставили 25 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили помощь медиков на месте.

Причина аварии устанавливается.

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