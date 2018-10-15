15 октября 2018, понедельник

На месте ДТП в Киеве пьяная компания украла из разбитой машины кошелек и устроила драку с полицией - видео

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Против хулиганов применили спецсредства
Фото: Информатор

Против хулиганов применили спецсредства

В ночь на понедельник, 15 октября, в Днепровском районе Киева пьяная компания устроила драку с патрульными.

Инцидент произошел во время попытки их задержания по подозрению в краже, передает Информатор.

Как сообщается, на месте аварии автомобиля Hyundai компания, состоявшая из двух девушек и парня, украла из машины кошелек, однако это заметили находившиеся на месте сотрудники полиции.

Когда же правоохранители попробовали их задержать, те начали сопротивляться, из-за чего произошла потасовка.

В итоге патрульным пришлось применить против агрессивной компании спецсредства.

Во время досмотра у одной из задержанных был обнаружен украденный кошелек.

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