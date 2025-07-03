Место российского удара по Полтаве 3 июля 2025 года (Фото: Суспільне. Полтава)

В четверг, 3 июля, в Полтаве прогремели взрывы на фоне атаки российских БПЛА, сообщило Суспільне . Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданиям городского и областного ТЦК и СП.

20:00 Количество пострадавших в Полтаве возросло до 59, сообщили в Нацполиции.

15:36 Количество раненых в Полтаве увеличилось до 47, среди них двое полицейских, сообщил начальник главного управления Нацполиции на Полтавщине Евгений Рогачев.

Подразделения ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по Полтаве, сообщили в Полтавской ОВА.

14:46 В Полтаве количество пострадавших увеличилось до 28, спасательная операция на месте ударов завершена — горсовет

Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, по состоянию на 14:30 в Полтаве обратились за медицинской помощью 28 человек, из них 17 были госпитализированы.

Повреждены:

32 объекта ( в общей сложности)

в общей сложности) 14 многоквартирных домов

9 частных домовладений

2 учебных заведения

6 объектов предпринимательской деятельности

158 окон

6 кровель

Ямщикова уточнила, что подразделения завершили спасательную операцию на месте ударов, однако ликвидация последствий еще продолжается.

14:24 В результате утренних ударов по Полтаве были повреждены по меньшей мере 17 зданий, сообщила Суспільному секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

По ее словам, сейчас известно о 15 травмированных. Часть из них доставили в больницы машинами скорых, часть обратилась самостоятельно.

13:35 «Врагу рано откупоривать шампанское». В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, зачем РФ бьет по ТЦК

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Суспільне.Студія уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территории Полтавского областного ТЦК и СП.

«Как врагу, так и его приспешникам еще рано открывать шампанское, поскольку процесс невозможно остановить и мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей», — подчеркнул Саранцев.

12:34 Суспільге показало разрушения жилой застройки рядом с местом попадания по ТЦК в Полтаве

12:02 В Полтаве повреждено здание ТЦК, остановка общественного транспорта, жилые дома и магазины, автомобили: журналисты Суспільного.Полтава показали последствия атаки

11:45 Среди пострадавших в Полтаве есть двое военных ТЦК и СП и две сотрудницы от ВСУ, которые там работали, сообщил Суспільному спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

«Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов», — добавил Саранцев.

11:00 Спасатели показали последствия ударов по Полтаве: пожары в отдельных зданиях, один из них локализован.

По предварительным данным, погибли два человека, еще 10 травмированы. Спасены 10 человек.

10:45 В Полтаве предварительно известно о двух погибших и 11 раненых, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Он подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры и пожар на месте происшествия, где развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10:18. В Сухопутных войсках подтвердили, что россияне атаковали Полтаву, в результате чего произошел пожар в здании Полтавского областного ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. Есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы.

09:02 В Полтаве прогремели взрывы.

Ранее Воздушные силы предупреждали, что были замечены российские БПЛА в направлении города с севера и запада.

В городе объявлена воздушная тревога. Других деталей не сообщается.

В результате массированного комбинированного удара РФ в ночь на 29 июня получил повреждения вокзал Полтава-Южная. В частности, выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.

Вечером 7 мая из-за падения обломков российского дрона в Полтавском районе произошло аварийное отключение электроэнергии.