«Врагу рано открывать шампанское». В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, зачем РФ бьет по ТЦК

Российские захватчики наносят удары по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.

Об этом 3 июля, заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Суспільне.Студія.

Он также заверил, что достичь желаемого врагу не удастся.

«Как врагу, так и его приспешникам еще рано откупоривать шампанское, поскольку процесс невозможно остановить и мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей. Чтобы дать достойный отпор нашему врагу», — подчеркнул Саранцев.

По его словам, в Полтаве было два попадания — одно на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территорию Полтавского областного ТЦК и СП.

В результате удара есть пострадавшие среди гражданских и военных.

В четверг, 3 июля, около 9:00 враг нанес удар беспилотниками по городу Полтава, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

«Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских. На месте работают экстренные службы», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.

30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в городе Кривой Рог. Ранения получили трое гражданских.