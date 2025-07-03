Пожары в отдельных зданиях. Спасатели показали фото последствий российского удара шахедами по ТЦК в Полтаве

Последствия российского удара шахедами по Полтаве, 3 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Полтаве в результате российской атаки шахедами в четверг, 3 июля, возникли пожары в отдельных зданиях. В ГСЧС показали фото последствий обстрела РФ.

По предварительным данным, в городе погибли два человека, еще 10 — травмированы. Чрезвычайники спасли 10 человек.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Один из пожаров, вспыхнувших в Полтаве, локализован. Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.

Реклама

На месте работают психологи ГСЧС, медики и представители всех соответствующих служб города.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Утром в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки российских БпЛА. Впоследствии выяснилось, что в результате одного из попаданий возник пожар в здании местного ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи ТЦК вспыхнул пожар на территории частного жилого дома.