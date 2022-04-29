Военные ООС отбили девять атак оккупантов: сбили самолет и уничтожили шесть танков

29 апреля, 01:30
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Военный ООС (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

Военный ООС (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

В сутки, 28 апреля, в военнослужащей группировки Объединенных сил отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям украинские военные нанесли урон российским оккупантам.

Об этом говорится в сводке ООС.

Война России против Украины - главные события 28 апреля

В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=359488406206476&set=a.291203543034963
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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