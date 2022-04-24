«В квартире ничего не осталось, один бетон». Репортаж НВ из дома в Одессе, в который попала ракета, убив восьмерых жителей 24 апреля, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Одессе (Фото:НВ)

23 апреля российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Одессе. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего погибли 8 человек, в том числе и трехмесячный ребенок. Журналист НВ Одесса на следующий день после трагедии побывал на месте события и пообщался с жителями разрушенного дома и специалистами, которые планируют его восстанавливать.

Шестнадцатиэтажный дом, куда попала российская ракета, расположен в довольно людном месте. Поблизости — крупный торговый центр, АЗС, множество магазинов и мини-рынки. ЖК построили 10 лет назад. На первом этаже размещались офисные и коммерческие помещения, в остальном — жилые квартиры.

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23 апреля российские военные попали ракетой в четвертый подъезд, между четвертым и пятым этажами. Снаряд был запущен с самолета Ту-95, который находился в акватории Каспийского моря. Минимум в двух квартирах начались пожары. Ракета пробила дом насквозь.

Фото: НВ

Фото: НВ

Возгорание спасатели ликвидировали в тот же день, общая площадь пожара — 220 квадратных метров. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 травмировались. Эвакуировать удалось 86 жителей, еще двоих достали из-под обломков. В больнице находятся десять человек, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Среди жертв ракетного удара были журналистка Валерия Глодан, ее мать и трехмесячная дочь. Муж Валерии перед обстрелом вышел в магазин и остался в живых.



Фото: НВ

Фото: НВ

Рядом с подъездом жители и горожане организовали небольшой мемориал в честь погибших, куда приносят цветы и детские игрушки. Рядом установили самодельный стол и лавки, где можно выпить горячие напитки и перекусить. Еду и необходимые вещи также приносят волонтеры.



Однако на скамейках почти никто не сидит. Люди собираются в небольшие кучки и ожидают за красной лентой спасателей, которые должны провести их через завалы в квартиры. Там они надеются отыскать хоть какие-то уцелевшие вещи.

Анжела, директор салона красоты на первом этаже, также планирует попасть в здание, потому что там остались личные вещи и документы. При обстреле женщина была на работе, вместе с ней в салоне находились сотрудники и клиенты.

«Сначала услышали сильные удары, все начало дымить, было много пыли. Начался огонь, падали многие камни. Рядом с домом горели машины. Один парень сгорел в машине. Было очень страшно. Доставали нас спасатели, наши все живы», — отметила женщина.

Свои вещи уже успел вынести Игорь, проживающий на 15-м этаже. Рассказывает, что при обстреле находился дома. Когда услышал сильный шум, вышел в коридор, чтобы поинтересоваться, что происходит.

«Как только вышел — почувствовал вибрацию, взрыв, меня сбило с ног. Я немного ударился головой в угол, видите царапины? Потом пришел в себя, стал собирать самое необходимое — документы, животных и деньги. Остальное можно купить. Трудно было поймать двух кошек. Когда поймал, запихнул в чемодан и бежал, как только мог», — рассказывает мужчина. Когда дом снова подключат к электро- и водоснабжению, Игорь планирует вернуться.

Фото: НВ

Другой житель дома, Владимир, тоже успел со спасателем осмотреть свою квартиру на четвертом этаже. Говорит, она в удовлетворительном состоянии. Частично нет стекла в окнах, но и больших трещин на стенах тоже нет.

«Я не видел, как это случилось, только слышал. Сидел, обедал, когда оно как бахнет. Посыпалось стекло. Я выглянул в окно — а там уже шло пламя из соседней квартиры. Сегодня эта квартира — пустое пространство, там ничего не осталось. Один бетон. Через полчаса ко мне постучались спасатели, сказали немедленно выходить. Все это время в квартире я подставлял тазики, потому что меня заливало», — добавил Владимир.

О погибших соседях мужчина знает, однако местные еще до конца не понимают, кто именно погиб в доме, поэтому комментировать вопросы о них отказываются.

Сотрудники ГСЧС и коммунальные службы со спецтехникой расчищают квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах, от которых уже фактически ничего не осталось. Под завалами до сих пор ищут людей. В квартирах вблизи эпицентра удара выбиты окна, двери, разрушены балконы, выкручены кондиционеры и расплавлены потолки. Копоть на фасаде — вплоть до последних этажей.

Оценить последствия обстрелов в Одесском городском совете пока не могут, поскольку в здании еще работают спасатели. Как только они завершат разбор завалов, подключатся специалисты по мэрии и Одесской государственной академии строительства, которые определят будущее этого здания.

«Предварительно — дом можно восстановить. Да, путем кропотливых и тяжелых работ, но он не будет аварийным», — отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан. По его словам, пока в горсовет за помощью никто из жителей не обращался.

Фото: НВ

По словам доцента кафедры гидротехнических сооружений Одесской государственной строительной академии Константина Анисимова, здание находится в стабильном состоянии. Конструктивные элементы специалисты будут пытаться восстановить минимум через месяц, а затем по плану возобновления коммуникаций.

Больше всего, по его словам, пострадал четвертый этаж.

24 апреля на место трагедии приехала польско-литовская делегация. По словам вице-спикера литовского парламента Паулюса Саударгаса, основная цель визита в Одессу — обсуждение с местными властями восстановления инфраструктуры. Не приехать на место трагедии иностранная делегация не могла.

Фото: НВ

Фото: НВ

«Мы в четвертый раз приезжаем в Украину с тех пор, как началась война. Были в Киеве, на западе страны, сегодня на юге. В Мордоре сказали, что они хотят завоевать весь юг. Далее произошел удар по Одессе, мы увидели, как выглядит шестнадцатиэтажка. Погибли много людей, это страшно. Это такой показатель „русского мира“, где бомбят гражданские объекты», — рассказал Саударгас.

По его словам, литовское правительство сейчас пытается дипломатическими путями убедить весь мир, что Украина нуждается в оружии. Не завтра, а сейчас.

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