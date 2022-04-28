64-й день войны — главное. РФ массировано обстреливает села и города Луганской области, за сутки ВСУ отбили на востоке девять атак врага
Дети играют на фоне разрушенной российскими войсками церкви в Черниговской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Четверг, 28 апреля — 64-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.
Сегодня Киев посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, побывавший перед этим в Москве. В РФ Гутерреш пытался договориться об организации гуманитарного коридора из Мариуполя при посредничестве ООН. Также сегодня с новым заявлением по Украине должен выступить президент США Джо Байден.
Между тем, враг пытается развить наступление на востоке Украины, наибольшую активность группировки оккупационных войск Генштаб ВСУ фиксирует на Слобожанском и Донецком направлениях.
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НВ следит за главными событиями нового дня войны
09:11 Украина сама решит, вести ли бои на территории России - Блинкен
"Вопрос заключается в том, должны ли украинцы совершать действия, которые выходят за пределы их границ. Мое собственное мнение состоит в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение ", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
08:39 Мощные атаки РФ в Луганской области: разрушены дома в Попасной и Лисичанске, за сутки погибли четыре человека, есть раненые — глава ОВА
Российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Луганской области из всех видов вооружений, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. За последние сутки применялись авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия и минометное оружие.
В Лисичанске в результате мощных обстрелов уничтожены 13 домов. Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке — магазин, в Горском — столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен — люди будут без света и мобильной связи.
08:05 Из Украины в Россию принудительно вывезли уже более 1 млн человек, включая 183 тыс. детей — чиновник РФ
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о том, что с начала войны Россия принудительно вывезла более миллиона людей из Украины и ОРДЛО.
Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, за прошедшие сутки «без участия украинских властей» РФ вывезла к себе 16 480 человек, из них — 3 354 ребенка, а всего с начала полномасштабной войны — уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей.
07:35 За сутки ВСУ отразили девять атак врага в двух восточных областях и поразили семь воздушных целей войск РФ
ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты девять атак врага: уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и одна зенитная установка.
07:20 Враг наращивает темп и интенсивность наступления на востоке, на Изюмском направлении оккупанты перекинули десантников и до 500 единиц техники
Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Как сообщает Генштаб, враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически во всех направлениях российские войска оказывают интенсивное огневое воздействие.
Также оккупанты хотят окружить украинских военных на Донбассе и готовятся форсировать Северский Донец.
В целях усиления наступательной группировки в город Изюм войска РФ дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также в 500 единиц техники.
06:35 Оккупанты заявили о «переходе на рубли» в Херсонской области
Оккупационные власти временно оккупированной части Херсонской области заявили, что область с 1 мая «переходит в рублевую зону». Они полагают, что «переходный период займет до 4 месяцев».
05:57 США увеличили обмен разведданными с Украиной — Bloomberg
США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
Сотрудник разведки указал на то, что США активно обмениваются с Украиной своевременными разведданными, в том числе о территориях, удерживаемых Россией до нынешнего вторжения — Крыме и частях Донбасса.
Расширенный формат обмена данными предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории «в этих регионах».
05:26 ЕС поможет отстроить Украину — президент Еврокомиссии
" Мы поможем вам отстроить вашу страну и будем вместе с вами идти по вашему европейскому пути", — сказала она.
04:56 Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом
Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.
04:35 Ситуация на Запорожье: продолжаются локальные бои, кафиры осуществляют перепись населения
В среду, 27 апреля, в районе Гуляйполя Запорожской области полк Азов взял в плен нескольких мобилизованных солдат из псевдореспублика «Л/ДНР». В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения.
04:23 Конгресс США одобрил законопроект с требованием продать конфискованные активы россиян для помощи Украине
Палата представителей США приняла символический законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать подсанкционные предметы роскоши российских олигархов для предоставления дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.
Как сообщает New York Times, закон не имеет обязательной силы, но его принятие отразило желание обеих партий, чтобы американский президент занял более агрессивную позицию, в то время когда Соединенные Штаты и их европейские союзники пытаются решить, что делать с российскими активами, замороженными в ответ на вторжение РФ в Украину
03:24 Наращивается напряжение на юго-западной границе Украины — командование Юг
Украинские подразделения при поддержке артиллерии отразили вражескую атаку возле Новогригоровки и две близ Александровки. В течение 27 апреля в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева.
02:41 ВСУ сбили восемь воздушных целей России 27 апреля
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск Украины уничтожили восемь воздушных целей России за минувшие сутки (27 апреля).
Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил Украины, сбить удалось один самолет ( редположительно Су-34), одну крылатую ракету и шесть БПЛА ОТР.
01:46 Польша планирует продлить срок выплат для украинцев
Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины еще на 60 дней.
01:07 В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение — СМИ
В захваченном РФ Херсоне произошли взрывы, после чего начался пожар, сообщают Суспільне и Украинская правда со ссылкой на местных жителей.
Согласно РосСМИ, взрывы произошли рядом с херсонским телецентром. В городе перестало работать российское телевидение.
00:34 Силы ПВО сбили российский беспилотник над Одесской областью
Украинский ПВО сбил над морем в Одессе российский беспилотник-разведчик, сообщает горсовет со ссылкой на оперативное командование Юг.
00:05 США рассматривают возможность признания России спонсором терроризма — Блинкен
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