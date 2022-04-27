Зеленский присвоил командующему ООС Наеву звание Героя Украины 27 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Сергей Наев (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation via Facebook)

Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины. Об этом заявил в новом обращении.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Сергей Наев снова стал командующим ООС 28 марта 2020 года. До этого он был командующим Объединенными силами с марта 2018 года до мая 2019-го.



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25 апреля Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника. Звание Героев Украины получили 142 защитника. 27 апреля государственные награды получили еще 173 бойцов ВСУ.

После поражения на севере Украины российские оккупанты пытаются вести наступление на востоке нашей страны с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Только 27 апреля украинские защитники отбили шесть атак противника.

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