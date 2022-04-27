Зеленский присвоил командующему ООС Наеву звание Героя Украины

27 апреля, 22:27
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Сергей Наев (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation via Facebook)

Сергей Наев (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation via Facebook)

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Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины. Об этом заявил в новом обращении.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Сергей Наев снова стал командующим ООС 28 марта 2020 года. До этого он был командующим Объединенными силами с марта 2018 года до мая 2019-го.

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25 апреля Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника. Звание Героев Украины получили 142 защитника. 27 апреля государственные награды получили еще 173 бойцов ВСУ.

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После поражения на севере Украины российские оккупанты пытаются вести наступление на востоке нашей страны с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Только 27 апреля украинские защитники отбили шесть атак противника.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Владимир Зеленский Герой Украины Сергей Наев Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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