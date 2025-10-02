СБУ заявила о задержании супругов российских агентов, которые готовили теракт в Одессе

В Одессе разоблачили супружескую пару, планировавшую теракт по заданию российских спецслужб (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании супружеской пары, которая по заданию российских спецслужб готовила подрыв военных ВСУ. Об этом СБУ 2 октября сообщила в своем Telegram.

В спецслужбе отметили, что по полученным от кураторов из РФ координатам злоумышленники нашли тайник и достали из него самодельное взрывное устройство.

По данным СБУ, перед этим они проводили разведку — фиксировали места наибольшего скопления военных, отмечали их на Google-картах и передавали данные своим кураторам. После «согласования» одной из локаций агенты планировали заложить там взрывчатку.

Реклама

СБУ заявила, что обнаружила их деятельность, задокументировала подготовку преступления и задержала обоих по дороге к месту запланированного теракта.

Следствие установило, что исполнителями были супруги безработных одесситов, завербованных россиянами через Telegram-канал, где предлагали «легкий заработок».

Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Задержанным сообщили о подозрении в подготовке террористического акта (ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины).

Дополнительно рассматривается квалификация их действий как государственной измены в условиях военного положения.

Оба находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.