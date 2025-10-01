СБУ заявила о задержании двух агентов российской ГРУ, которые корректировали удары по Краматорску и Славянску

Служба безопасности Украины заявила о задержании еще двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые помогали оккупантам обстреливать донецкие города Краматорск и Славянск. Об этом СБУ 1 октября сообщила в своем Telegram.

По данным спецслужбы, враг завербовал местных жителей через Telegram-каналы, где те призывали к полной оккупации региона, чтобы получать координаты для ударов по позициям украинских войск.

Реклама

Агенты самостоятельно собирали разведданные на прифронтовых участках и передавали их куратором через анонимные чаты, отметили в СБУ.

Среди задержанных — 49-летний житель Славянска, который корректировал удары российских авиабомб и артиллерии по украинским позициям, маскируясь под военного Сил обороны, и 66-летний житель Краматорска, завербованный через знакомого боевика рф, который передавал геолокации блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп украинских войск, добавила спецслужба.

СБУ заявила о том, что разоблачила и задержала обоих мужчин после документирования действий российской агентуры.

Им сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена) и части 3 статьи 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении украинских войск), что в условиях военного положения наказывается пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Задержанные сейчас находятся под стражей.