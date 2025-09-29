СБУ заявила о задержании предпринимателя, который хотел продать в Россию украинскую корабельную артиллерию

СБУ заявила, что разоблачила дельца, который пытался продать в РФ корабельную артиллерию СОУ (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что разоблачила дельца, который пытался продать в Россию корабельную артиллерию Сил обороны Украины стоимостью почти $1,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 29 сентября.

Спецслужба утверждает, что предотвратила вывоз из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам.

По словам Службы безопасности, речь идет об артсистемах различных типов: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на почти $1,5 млн.

СБУ говорит, что такое оружие используют на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет.

СБУ заявила о разоблачении дельца, пытавшегося продать в РФ корабельную артиллерию СОУ / Фото: Прессслужба СБУ

Следствие установило, что к сделке причастен николаевский предприниматель. Он, как отмечает спецслужба, незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны с РФ.

Чтобы скрыто вывезти оружие, фигурант спрятал его в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды.

«Чтобы замаскировать сделку, злоумышленник планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда — в страну-агрессора. Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями», — говорится в сообщении.

СБУ говорит, что разоблачила и задержала дельца на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции.

По словам спецслужбы, во время обысков на его складах и в офисах изъяли:

артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;

дополнительные комплектующие к военным катерам;

договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение передадут для нужд Сил обороны, отмечает Служба безопасности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (приготовление к контрабанде оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас делец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.