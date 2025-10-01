Сотрудник СБУ. Схемы установили личность мужчины, который приходил в квартиру исполнительного директора The Kyiv Independent

Проект расследований Схемы выяснил, что мужчина, который приходил в квартиру исполнительного директора The Kyiv Independent Дарьи Шевченко , является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом журналистам Схем подтвердили в СБУ.

По данным Схем, к Шевченко приходил уроженец Киева 2000 года рождения, по имени Александр. Его идентифицировали благодаря технологиям распознавания лиц. Кроме того, через сервисы проверки телефонных номеров журналисты выяснили, что в контактах других абонентов этот номер подписан как СБУ Александр.

Сам Александр не ответил на звонки и сообщения в мессенджерах, отмечают расследователи.

После этого журналисты обратились за комментарием в СБУ. В ведомстве заверили, что их сотрудники не собирали никакой информации о руководительнице The Kyiv Independent.

«Сейчас СБУ расследует незаконную деятельность одной из преступных группировок Киева. Пребывание оперативника по указанному адресу было связано с проверкой места жительства фигуранта другого уголовного производства. Эти действия никоим образом не касаются деятельности редакции или представителей СМИ», — заявили в спецслужбе.

В то же время источники Схем в правоохранительных органах уточнили, что мужчина, о котором идет речь, является бывшим владельцем квартиры, где сейчас проживает Дарья Шевченко.

Журналисты передали собранные данные о вероятном сотруднике СБУ редакции The Kyiv Independent.

30 сентября главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко заявила, что в квартиру исполнительного директора издания приходил неизвестный мужчина и собирал информацию о ней.

По ее словам, в дом мужчину привели работники местного ЖЭКа. Он показал удостоверение, но «неизвестно, какое». Руденко отметила, что Шевченко написала заявление о преследовании в полицию.