Вооруженное нападение на инкассаторов в Одессе: полиция задержала подозреваемых

Одесские правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Приморском районе города.
Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин.
"Подозреваемые в совершении разбойного нападения на представителей фирмы, обслуживающей терминалы мобильной связи, задержаны", - говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, во время розыска злоумышленников была проведена масштабная спецоперацию, в результате которой территория, где они находились, была окружена правоохранителями.
"В воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Одессе вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.
Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.
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