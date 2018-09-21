21 сентября 2018, пятница

Вооруженное нападение на инкассаторов в Одессе: полиция задержала подозреваемых

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Для задержания злоумышленников полицейские провели спецоперацию
Фото: полиция

Для задержания злоумышленников полицейские провели спецоперацию

Одесские правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Приморском районе города.

Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин.

"Подозреваемые в совершении разбойного нападения на представителей фирмы, обслуживающей терминалы мобильной связи, задержаны", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, во время розыска злоумышленников была проведена масштабная спецоперацию, в результате которой территория, где они находились, была окружена правоохранителями.

"В воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.

Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.

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