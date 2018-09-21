В Одессе разоблачили цех по пошиву "брендовой" одежды

Правоохранители разоблачили в Одессе подпольный пошивочный цех, в котором изготавливали одежду с логотипами всемирно известных марок.

Как сообщается, его обнаружили во время санкционированного обыска в одном из нежилых помещений в центре города.

Во время обыска полицейские изъяли оттуда 130 готовых спортивных костюмов, а также швейное оборудование, клише для нанесения товарных знаков известных фирм и 150 рулонов ткани.

Согласно данным следствия, в подпольном цеху работали девять граждан одной из азиатских стран, которые нелегально находятся на территории Украины.