21 сентября 2018, пятница

В Одессе разоблачили цех по пошиву "брендовой" одежды

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В цеху работали нелегальные мигранты
Фото: полиция

В цеху работали нелегальные мигранты

Правоохранители разоблачили в Одессе подпольный пошивочный цех, в котором изготавливали одежду с логотипами всемирно известных марок.

Как сообщается, его обнаружили во время санкционированного обыска в одном из нежилых помещений в центре города.

Во время обыска полицейские изъяли оттуда 130 готовых спортивных костюмов, а также швейное оборудование, клише для нанесения товарных знаков известных фирм и 150 рулонов ткани.

Согласно данным следствия, в подпольном цеху работали девять граждан одной из азиатских стран, которые нелегально находятся на территории Украины.

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