В Одессе произошли столкновения между полицией и противниками застройки побережья

Во время столкновения между активистами и полицейскими в ход пошли слезоточивый газ и петарды

В субботу, 22 сентября, в Одессе активисты пытались остановить застройку побережья: на набережной Ланжерон сводят реабилитационный центр для дельфинов, однако активисты убеждены, что там строят очередной отель.

Об этом сообщает 5 канал.

Между застройщиками и активистами произошли столкновения. Активисты повалили забор и начали уничтожать строительные материалы. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что территория заминирована и нужно немедленно эвакуировать людей. Активисты назвали эти слова провокацией.

"Это - обычная провокация, чтобы вытеснить нас отсюда, вы видите, сегодня пришло очень большое количество различных организаций, большое количество обычных жителей, которым небезразлична судьба Одессы", - рассказывает организатор акции Александр Дроздов.

Во время столкновения между активистами и полицейскими в ход пошли слезоточивый газ и петарды.

"Полиция не защищает никаких строек, но поступило сообщение, что заминирована площадь у Нэмо (дельфинарий, - ред.), тогда работники полиции здесь только для того, чтобы эвакуировать людей, чтобы там отработали взрывотехнической службы, не больше", - сообщил Иван Ищенко начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Одесской области.

После обследования территории полиция взрывчатку не нашла. Активисты предупредили, что и в дальнейшем будут препятствовать строительству.

Представитель застройщика в свою очередь рассказал, что здесь строится реабилитационный центр, но не для дельфинов, а для детей.

Напомним, что в июле власти Одессы демонтировали незаконные конструкции на одном из городских пляжей.