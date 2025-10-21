В Одессе после российской атаки без света остаются 11 тысяч абонентов, продолжаются восстановительные работы

В Одессе продолжаются восстановительные работы после аварии на энергетическом объекте, который неоднократно становился мишенью для российских атак . Об этом во вторник, 21 октября, сообщила Одесская ОГА.

По состоянию на 19:00 электроснабжение восстановлено для почти 9 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры, где это технически возможно.

В то же время без электричества остаются около 11 тысяч абонентов.

«Энергетики работают круглосуточно и продолжают поэтапное восстановление электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям, однако работы осложнены последствиями аварии и предыдущих обстрелов», — говорится в сообщении.

Ночью российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Инфографика: NV

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.