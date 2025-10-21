В Чернигове развернули 22 пункта незламности и почти восстановили мобильную связь после российских обстрелов

В Чернигове ситуация с энергоснабжением остается критической. В городе работает 22 пункта незламности. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский во вторник, 21 октября.

«Ситуация в энергетике остается критической. Энергетики круглосуточно работают, делая все возможное и невозможное для восстановления электроснабжения. Сейчас в связи с ситуацией с безопасностью невозможно спрогнозировать, когда будет восстановлено электроснабжение», — написал Брижинский в Telegram.

Он отметил, что возле пунктов незламности развернули пункты выдачи воды, там также дежурят полицейские и работники ГСЧС. Кроме этого, вечером и ночью правоохранители будут патрулировать улицы в усиленном режиме.

В то же время, несмотря на постоянные обстрелы, в регионе удалось вернуть связь на 90%, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что для восстановления связи из Киева вызвали аварийные бригады мобильных операторов. Также на месте работала команда телекома Минцифры.

Федоров сообщил, что обсудил с главой Черниговской ОВА, а также техническими командами lifecell и Vodafone обеспечение дополнительными генераторами, координацию восстановительных работ и первоочередные потребности для стабилизации связи в регионе.

21 октября в Чернигове произошел полный блэкаут вследствие российских обстрелов. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.

В пресс-службе городского совета сообщали, что благодаря альтернативным источникам питания, восстанавливается подача тепла в городские и областные учреждения медицины и детские сады. Энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над восстановлением объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

Вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ.