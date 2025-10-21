В Чернигове развернули 22 пункта незламности и почти восстановили мобильную связь после российских обстрелов

21 октября, 21:15
Поделиться:
В Чернигове развернули 22 пункта незламности (Фото: Дмитрий Брижинский / Telegram)

В Чернигове развернули 22 пункта незламности (Фото: Дмитрий Брижинский / Telegram)

В Чернигове ситуация с энергоснабжением остается критической. В городе работает 22 пункта незламности. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский во вторник, 21 октября.

«Ситуация в энергетике остается критической. Энергетики круглосуточно работают, делая все возможное и невозможное для восстановления электроснабжения. Сейчас в связи с ситуацией с безопасностью невозможно спрогнозировать, когда будет восстановлено электроснабжение», — написал Брижинский в Telegram.

Реклама

Он отметил, что возле пунктов незламности развернули пункты выдачи воды, там также дежурят полицейские и работники ГСЧС. Кроме этого, вечером и ночью правоохранители будут патрулировать улицы в усиленном режиме.

В то же время, несмотря на постоянные обстрелы, в регионе удалось вернуть связь на 90%, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:
ЕС изучает ситуацию в Чернигове, чтобы помочь городу преодолеть блэкаут — посол

Он отметил, что для восстановления связи из Киева вызвали аварийные бригады мобильных операторов. Также на месте работала команда телекома Минцифры.

Федоров сообщил, что обсудил с главой Черниговской ОВА, а также техническими командами lifecell и Vodafone обеспечение дополнительными генераторами, координацию восстановительных работ и первоочередные потребности для стабилизации связи в регионе.

21 октября в Чернигове произошел полный блэкаут вследствие российских обстрелов. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.

Читайте также:
Зеленский провел «энергетическую» Ставку после ударов РФ: Готовим полный спектр ответов на террор

В пресс-службе городского совета сообщали, что благодаря альтернативным источникам питания, восстанавливается подача тепла в городские и областные учреждения медицины и детские сады. Энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над восстановлением объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

Вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Российская агрессия Мобильная связь Энергетика Электроэнергия Черниговская область Чернигов Электричество Водоснабжение Связь Электроснабжение Агрессия РФ Блэкаут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies