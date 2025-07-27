В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы удара дронами

27 июля, 13:07
Днем 27 июля в Одессе прогремел взрыв (Фото: Yevhen1971/pixabay.com)

В воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги, сообщает Суспільне.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал об угрозе применения ударных беспилотников.

«Очень прошу всех, одесситов и наших гостей: немедленно идите в ближайшие укрытия! Жизнь и здоровье — превыше всего! К береговой линии подлетают ударные беспилотники», — написал он.

Поздно вечером 26 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе было повреждено гражданское предприятие и частный дом.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на воскресенье, 27 июля, российская армия атаковала Украину 83 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 78 дронов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесса Война России против Украины Дроны

Поделиться:

