В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы удара дронами

В воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги, сообщает Суспільне.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал об угрозе применения ударных беспилотников.

«Очень прошу всех, одесситов и наших гостей: немедленно идите в ближайшие укрытия! Жизнь и здоровье — превыше всего! К береговой линии подлетают ударные беспилотники», — написал он.

Реклама

Поздно вечером 26 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе было повреждено гражданское предприятие и частный дом.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на воскресенье, 27 июля, российская армия атаковала Украину 83 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 78 дронов.