Ночной удар РФ по Харькову: повреждены гражданское предприятие и частный дом

В Харькове в результате атаки повреждены гражданское предприятие и частный дом (Фото: dsns_telegram)

В ночь на воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову и пригороду беспилотниками. В городе повреждены гражданское предприятие и частный дом.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ведомстве добавили, что в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение. Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Фото: dsns_telegram

Фото: dsns_telegram

Фото: dsns_telegram

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Поздно вечером 26 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что серия взрывов прозвучала в Киевском районе Харькова.