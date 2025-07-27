Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Около 16:30 26 июля Россия начала новую атаку шахедами на Украину, запустив их с севера и востока. Ночью атака возобновилась.

06:16 Воздушные силы сообщают, что зафиксирована новая группа беспилотников, движущаяся с Луганщины в направлении Харьковской области.

В центральной части Харьковщины зафиксирована группа шахедов, направляющаяся на Харьков.

Реклама

Еще одна группа беспилотников зафиксирована на севере Луганщины — курс на юг.

В северных и центральных районах Сумщины наблюдается движение дронов-камикадзе на юг.

Шахеды с востока Черниговской области также движутся в южном направлении.

Несколько групп дронов в центре и на западе Харьковщины направляются на Полтавскую и Днепропетровскую области.

На юге Херсонской области зафиксирована группа БпЛА, направляющаяся на запад.

Еще несколько групп дронов движутся с севера и юга Сумщины в направлении Черниговщины и Полтавщины.

На севере и востоке Черниговской области шахеды продолжают движение на юг.

На востоке Харьковщины — еще одна группа БпЛА на курсе в Харьков.

На юге и в центре Полтавщины зафиксировано движение нескольких групп беспилотников в западном направлении.

На юго-западе Николаевской области группа БпЛА направляется в сторону Одесской области.

Также с юга Херсонщины еще одна группа движется на запад.

Фото: alerts.in.ua

03:15 Воздушные силы сообщают о группе вражеских ударных БпЛА с Черного моря на юг Одесской области.

БпЛА с Луганщины на Харьковщину.

Новая группа вражеских ударных БпЛА из Брянской обл. РФ на север Сумщины!

19:21 Отменена воздушная тревога на всей территории Украины.



18:33 Отменена воздушная тревога в Сумской области, объявлена воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожье). Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозу применения применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже ВС заявили, что россияне выпустили КАБы на Запорожскую область.

18:15 Отменена воздушная тревога на Харьковщине.

17:53 Воздушная тревога на Черниговщине отменена.

17:33 Оккупанты выпустили КАБы на Донетчину и Днепропетровщину, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахэды на севере Черниговщины летят на запад, а шахэды на юго-западе Харьковщины — на Полтавщину.

В 16:34 Воздушные силы сообщили об обнаружении шахеда на востоке Сумщины, он летел на Сумы.

В 16:44 Воздушные силы заявили, что на север Сумщины летит группа шахедов из Брянской области РФ.

В 16:54 Воздушные силы также написали, что группа шахедов на севере Донецкой области летит на Харьковщину.

По состоянию на 17:25 объявлена воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Харьковской (без города Харьков) и Донецкой областях, а также в Синельниковском районе Днепропетровской области.