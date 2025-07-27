В ночь на воскресенье, 27 июля, российская армия атаковала Украину 83 шахедами и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 78 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Дроны были запущены из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ, и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что ПВО работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Попадание пяти БПЛА было зафиксировано на трех локациях, падение обломков — на двух локациях.

Вечером 26 июля Россия начала новую атаку шахедами на Украину, запустив их с севера и востока. Ночью атака возобновилась.

БПЛА, в частности, атаковали Харьков. Там зафиксировано попадание в Шевченковском районе города.

Кроме того, в Кременчугском и Полтавском районах Полтавщины было зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА, в результате чего повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки.