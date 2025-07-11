Войска РФ атаковали Одессу шахедами, в городе прогремели взрывы

В Одессе 11 июля прогремели взрывы (Фото: ГСЧС Одесской области)

В Одессе в пятницу, 11 июля, прогремели взрывы на фоне угрозы ударных беспилотников, сообщает Суспільне .

Воздушные силы ВСУ предупредили о группе шахедов вблизи Одессы и работу ПВО в акватории Черного моря.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района оставаться в укрытиях из-за атаки беспилотниками.

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Фото: alerts.in.ua

Ночью 11 июля российская армия ударила шахедами по Харькову, поврежден роддом, пострадали восемь человек.