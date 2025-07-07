Есть разрушения гражданской инфраструктуры. В результате ночной атаки РФ на Одессу вспыхнули пожары, погиб один человек

В ночь на 7 июля РФ в очередной раз атаковала Одессу (Фото: ГСЧС Одесской области)

В ночь на понедельник, 7 июля, российские захватчики атаковали город Одесса , жертвой удара стал один человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, публикуя кадры последствий.

По словам спасателей, в результате вражеского удара повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Реклама

Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.

«Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщили в Одесской ОГА (ОВА), россияне атаковали Одессу беспилотниками.

«В городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, СТО и легковых автомобилей. Также в результате удара произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб», — сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Минувшей ночью РФ также атаковала Киев, а утром Харьков. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, количество пострадавших выросло до 27.