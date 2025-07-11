Россия атаковала центр Харькова шахедами: попадание по жилым домам, есть пострадавшие, поврежден роддом — главное

11 июля, 08:13
Спасатель ГСЧС во время атаки на Харьков 11 июня (Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед».

Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

08:13 Количество пострадавших в Харькове возросло до 9

7:01 В Харькове уже трое пострадавших, утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами, уточнил Терехов. «Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение. К счастью, никто из них не пострадал», — добавил мэр Харькова.

Обновлено 06:47 Терехов сообщил о двух пострадавших.

По словам мэра, одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Предварительно известно о пострадавших. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар.

Синегубов сообщил, что по состоянию на эту минуту известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков.

Местные паблики и СМИ сообщали о повторных взрывах. В городе длительное время сохранялась угроза новых ударов дронами.

По состоянию на утро экстренные службы работают на местах попаданий, точное количество пострадавших и масштабы разрушений выясняются.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

