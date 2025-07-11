В ночь на четверг, 10 июля, сотни российских дронов летели на Киев со всех направлений , что свидетельствует о применении Россией новой тактики ударов, говорится в материале CNN .

Телеканал сообщает, что в последние недели Россия усилила авиаудары по Украине, но атака в ночь на четверг, похоже, ознаменовала изменение подхода со стороны Москвы.

Отмечается, что дроны летели на разных высотах и со всех направлений — некоторые сначала обошли столицу, а затем резко развернулись и стремительно вернулись в город.

Хотя Киев и раньше подвергался атакам с разных сторон, когда дроны пытались обойти систему ПВО, на этот раз дроны одновременно летели прямо на город, фактически окружив его перед атакой.

Это значительно усложнило работу украинской противовоздушной обороны, которая и так находится под сильной нагрузкой. Впрочем, Воздушные силы Украины заявили, что сбили или вывели из строя 382 из 415 воздушных целей, включая все баллистические и крылатые ракеты.

CNN отмечает, что это «впечатляющий результат», учитывая масштаб атаки и ограниченный доступ Украины к системам ПВО.

В ночь на 10 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

