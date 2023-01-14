В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв — мэр
Мелитополь (Фото:ria-m.tv)
В центральной части временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Громкое утро в Мелитополе. Как только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города», — говорится в сообщении Федорова.
По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей.
«Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно», — подчеркнул мэр Мелитополя.