В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв — мэр

14 января, 04:53
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Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

В центральной части временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Громкое утро в Мелитополе. Как только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города», — говорится в сообщении Федорова.

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По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей.

«Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно», — подчеркнул мэр Мелитополя.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Мелитополь Война в Украине Война России против Украины

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