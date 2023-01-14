В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв — мэр 14 января, 04:53 Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

В центральной части временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Громкое утро в Мелитополе. Как только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города», — говорится в сообщении Федорова.

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По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей.

«Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно», — подчеркнул мэр Мелитополя.