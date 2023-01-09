В Мелитополе был уничтожен склад боеприпасов оккупантов — мэр

9 января, 17:02
Поделиться:
Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ночь на воскресенье, 8 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров во время брифинга.

«На этих выходных, в ночь на воскресенье, был уничтожен склад боеприпасов, который находился в центре города, на территории одного из промышленных предприятий», — сказал Федоров.

Видео дня

Читайте также:

Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш (Фото:Иван Федоров / Телеграмм) «Грохот продолжался несколько часов». Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где находилась военная база оккупантов

Мэр уточнил, что речь идет о государственном предприятие Гидромаш и также предприятие Мелитопольский компрессор, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

«И в ночь на воскресенье было попадание, была детонация как минимум пять часов, с часу ночи до шести утра, а потом в час дня опять было — доуничтожен их склад боеприпасов», — сообщил Федоров.

Ранее Федоров сообщал о взрывах и звуках детонации боеприпасов в Мелитополе.

https://www.youtube.com/embed/Xzv_Xfap_KA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мелитополь Склад Иван Федоров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X