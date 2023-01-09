В Мелитополе был уничтожен склад боеприпасов оккупантов — мэр 9 января, 17:02 Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ночь на воскресенье, 8 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров во время брифинга.

«На этих выходных, в ночь на воскресенье, был уничтожен склад боеприпасов, который находился в центре города, на территории одного из промышленных предприятий», — сказал Федоров.

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Мэр уточнил, что речь идет о государственном предприятие Гидромаш и также предприятие Мелитопольский компрессор, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

«И в ночь на воскресенье было попадание, была детонация как минимум пять часов, с часу ночи до шести утра, а потом в час дня опять было — доуничтожен их склад боеприпасов», — сообщил Федоров.

Ранее Федоров сообщал о взрывах и звуках детонации боеприпасов в Мелитополе.