«Оккупанты не докурили». В Мелитополе раздавались новые взрывы — Федоров 8 января, 15:54 Новые взрывы возле Гидромаша (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье, 8 января, снова раздались взрывы недалеко от захваченного россиянами завода Гидромаш.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Несколько громких взрывов недалеко от захваченного оккупантами завода „Гидромаш“, где и так „жгли“ всю ночь», — написал он.

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По его словам, ПВО оккупантам «явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация».

В ночь на воскресенье, 8 января, в оккупированном Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где россияне обустроили свою военную базу.