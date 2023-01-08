«Оккупанты не докурили». В Мелитополе раздавались новые взрывы — Федоров

8 января, 15:54
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Новые взрывы возле Гидромаша (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Новые взрывы возле Гидромаша (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье, 8 января, снова раздались взрывы недалеко от захваченного россиянами завода Гидромаш.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Несколько громких взрывов недалеко от захваченного оккупантами завода „Гидромаш“, где и так „жгли“ всю ночь», — написал он.

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По его словам, ПВО оккупантам «явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация».

В ночь на воскресенье, 8 января, в оккупированном Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где россияне обустроили свою военную базу.

https://www.youtube.com/embed/g2imODMhAzk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Запорожская область Мелитополь Военная база Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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