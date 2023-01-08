«Грохот продолжался несколько часов». Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где находилась военная база оккупантов

8 января, 09:57
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Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)

Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)

В ночь на воскресенье, 8 января, в оккупированном Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где россияне обустроили свою военную базу.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу", - написал он в соцсетях.

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По его словам, грохот продолжался несколько часов, взрывная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром.

«Ждем подробностей, скольким оркам и вражеской технике повредило курение», — добавил Федоров.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Оккупант Мелитополь Военная база Иван Федоров Война России против Украины

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