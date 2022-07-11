В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы — СМИ

11 июля, 11:13
Ночью в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:РИА Мелитополь)

Ночью в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:РИА Мелитополь)

В ночь на понедельник, 11 июля, в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, сообщает РИА Мелитополь.

Предварительно, в городе было два «прилета», три-четыре раза работала ПВО оккупантов.

Особенно отчетливо взрывы слышали жители сел Константиновка и Вознесенка.

После обстрела по Мелитополю поехала колонна военных машин в южном направлении.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что с 2:30 ночи с разницей в 20 минут на севере Мелитополя произошло два взрыва. Что именно взорвалось, сейчас уточняется.

«Сейчас уточняется информация про взрывы, их было несколько. Точно уничтожено что-то фашистское, что находится на нашей территории», — рассказал он.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

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После этого войска РФ стали размещать военную технику в жилых кварталах Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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