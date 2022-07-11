В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы — СМИ 11 июля, 11:13 Ночью в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:РИА Мелитополь)

В ночь на понедельник, 11 июля, в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, сообщает РИА Мелитополь.

Предварительно, в городе было два «прилета», три-четыре раза работала ПВО оккупантов.



Особенно отчетливо взрывы слышали жители сел Константиновка и Вознесенка.

После обстрела по Мелитополю поехала колонна военных машин в южном направлении.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что с 2:30 ночи с разницей в 20 минут на севере Мелитополя произошло два взрыва. Что именно взорвалось, сейчас уточняется.

«Сейчас уточняется информация про взрывы, их было несколько. Точно уничтожено что-то фашистское, что находится на нашей территории», — рассказал он.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

После этого войска РФ стали размещать военную технику в жилых кварталах Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

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