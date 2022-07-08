Хотят усложнить деоккупацию. Войска РФ в Мелитополе прячут свою технику в жилых кварталах — мэр

8 июля, 18:37
Оккупанты начали репрессии в Мелитополе (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Оккупанты начали репрессии в Мелитополе (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области войска РФ размещают военную технику в жилых кварталах, сообщил мэр города Иван Федоров.

В эфире телемарафона он сказал, что оккупанты начали репрессии в Мелитополе.

«Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекрестки. Появилось в три раза больше какой-то полиции, новые службы ФСБ. Жители города Мелитополя — это заложники террористов, заложники режима Путина», — заявил мэр.

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Федоров добавил, что доступ к одному из самых больших микрорайонов города, Новый Мелитополь, где в мирное время проживало более 30 тысяч населения, сейчас осложнен, потому что под мостом этом регионе оккупанты ставят свое ПВО.

«После того как разбита была воинская часть, они рассредоточивают свое вооружение по жилым кварталам, чтобы использовать наших людей как живой щит и осложнить тем самым наступление и деоккупацию ВСУ нашего города Мелитополь», — заявил он.

По его данным, в городе осталось 40−50% населения, но в последний период наблюдается массовый выезд местных жителей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Мелитополь Иван Федоров Оккупация

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