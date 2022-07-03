ВСУ разрушили одну из четырех военных баз россиян в оккупированном Мелитополе — мэр

3 июля, 09:10
ВСУ нанесли более 30 ударов по военной базе россиян в Мелитополе (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

ВСУ нанесли более 30 ударов по военной базе россиян в Мелитополе (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Как сообщил законный мэр города Иван Федоров, ВСУ нанесли по ней более 30 ударов

По словам Федорова, сейчас оккупанты пытаются сделать фейки о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.

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«Этого не было. ВСУ нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе», — подчеркнул мэр.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что вчера, 2 июля, благодаря силам сопротивления, российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

«ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты — бежать из нашего города», — отметил Федоров.

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Ранее местные украинские СМИ сообщили, что в Мелитополе ночью и утром 3 июля прогремели около 30 взрывов. Сообщалось о массированном ударе по военному аэродрому в микрорайоне Авиагородок, где базируются российские оккупанты.

Удары по микрорайону Авиагородок подтвердили и российские пропагандистские СМИ, однако, они скрыли информацию о попадании в аэродром.

Мелитопольский район полностью оккупирован. По данным ОВА, около 60% территории Запорожской области временно заняли россияне. Остальная часть региона страдает от постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Аэродром Мелитополь Военная база Иван Федоров Война России против Украины

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