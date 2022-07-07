«Определяют будущее всей войны». Главные битвы будут за Херсон и Мелитополь — израильский офицер

7 июля, 14:34
Военный эксперт Игаль Левин считает, что переломным моментом в войне станет освобождение Херсона и Мелитополя (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка via Facebook)

Военный эксперт Игаль Левин считает, что переломным моментом в войне станет освобождение Херсона и Мелитополя (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка via Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что будущее всей войны России против Украины определят битвы за Херсон и Мелитополь.

«Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, — за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне — сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если у Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами, — предателей. Это повлияет вообще на все», — сказал он.

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https://www.youtube.com/watch?v=4omR0PWfWkw

По словам Левина, такие битвы во времена Наполеона назывались генеральными.

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«Многие СМИ раструбили, что генеральное сражение — это Донбасс. Да, это крупные сражения. Крупные битвы происходят, но это не те сражения, которые определяют будущее всей полномасштабной российско-украинской войны. … А крупномасштабные [битвы] - это юг. Херсон, Мелитополь — это ключевые города. И вообще — юг. Потому что юг — это и угроза Крыма, и сужение фронта», — объяснил эксперт.

По его словам, если Украина победит в сражениях на юге, она покажет, что «может возвращать свои территории, в том числе города».

«И когда Буданов говорил, что в августе-сентябре мы увидим какие-то результаты, думаю, он во многом имел в виду как раз южное направление, а не Донбасс», — добавил Левин.

3 июля издание The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки сообщило, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона.

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На следующий день в Оперативном командовании Юг заявили, что эта информация не соответствует действительности и вредит военной операции.

4 июля в районе железнодорожного вокзала Херсона были уничтожены склады российских военных.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе. База была полностью разрушена, 200 оккупантов были уничтожены, еще 300 — ранены.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донбасс Украина-Россия Херсон Херсонская область Мелитополь Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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