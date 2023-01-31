Россияне прислали в Мелитополь вербовщиков для ЧВК Вагнера — мэр 31 января, 22:02 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Россияне направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются сделать из заключенных «пушечное мясо» на фронт.

«Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт», — говорится в заявлении.

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Федоров отметил, что за почти год оккупации россияне взяли в плен около тысячи гражданских мелитопольцев. Некоторые жители сидят «на подвале» уже от шести до 11 месяцев, а часть из них принудительно отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.

«По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи заключенных Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании», — добавил Федоров.

По его словам, россияне создали в Мелитополе по меньшей мере пять застенков для пленных. Они посылают в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих «вагнеровцев». Также захватчики решили открыть на оккупированных территориях Украины 28 колоний.